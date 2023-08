24% van alle kiezers in Dinkelland stemde op Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen, meer dan gemiddeld in Overijssel

Lichaam van vrouw (70) aangetrof­fen in sloot in Albergen, politie sluit misdrijf uit

De vrouw die dinsdagavond dood werd gevonden in een sloot aan de Hamweg in Albergen, is om het leven gekomen door een eenzijdig ongeval. De politie is nog bezig met het onderzoek, maar een misdrijf wordt inmiddels uitgesloten.