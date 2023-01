400 meter-norm en behoud weidevogels, inwoners Saasveld niet blij met windturbine-plannen: ‘Ga er alles aan doen om het te voorkomen’

WA'K ZEGG'N WOL Potje ver plassen op Oude Tramdijk

Wa’k zegg’n wol. Een wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: een tussenstand in de strijd tussen een landeigenaar en hardnekkige wandelaars in Rossum en het bezoek van een cameraploeg van ‘Hart van Nederland’ aan de carnavalsloodsen in De Lutte.

12:00