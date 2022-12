Actief in Nederland, maar ook in Indiase miljoenenstad: Koninklijke onderscheiding voor Marjan Detert uit Oldenzaal

Detert is één van de vier oprichters van De Beurs in Oldenzaal, het kringloopbedrijf dat in 1982 de deuren opende. De Beurs verzamelt, selecteert, verfraait en verkoopt goederen en kleding om deze een duurzame nieuwe bestemming te geven. Vanaf het begin zette Detert zich in om goederen te recyclen, daarbij bekleedde ze meerdere functies. Mede door het enthousiasme en de deskundigheid van Detert is De Beurs volgens Welman geworden tot wat het vandaag de dag is: een organisatie waar bijna 300 mensen werkzaam zijn, met vestigingen in Oldenzaal, Denekamp, Tubbergen en Losser.

Chennai

Naast haar inzet voor De Beurs zet Detert zich - samen met haar man - ook in voor de stichting ‘Little Drops Charity Trust’ in Chennai (India). Daar heeft ze een recycleproject opgezet en tot uitvoering gebracht. Little Drops vangt verstoten ouderen op in de miljoenenstad. Daarnaast is ze de motor achter het recyclebedrijf ‘Trash and Treasures’ in Chennai, een concept dat is uitgebouwd naar vijf winkels. Dit project draait nog steeds succesvol en is een bron van inkomsten die voor voeding en medicijnen wordt gebruikt.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Detert is haar hele leven al maatschappelijk betrokken. Zo was ze vormingsleider voor partieel leerplichtigen bij De Meet in Oldenzaal, zette zich in voor de schaduwfractie van de PvdA in Denekamp en, via diverse commissies, voor de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie (KPO). Voor al deze werkzaamheden is Detert benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Volledig scherm #NLBEELD#TT20221221-20062 DE LUTTE,21-12-2022,Marjan Detert benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt door Oldenzaalse burgemeester Patrick Welman editie:Oldenzaal Foto Reinier van Willigen RWN20221221 © Reinier van Willigen