Agelose Marja geniet van haar werk als zangpedagoog: ‘Ik heb het mooiste vak dat er is’

Karlien weet het nu al, zij is de enige genomineer­de in Oldenzaal en daarmee sportvrouw van het jaar

OLDENZAAL - Hoewel de verkiezing pas vrijdag plaatsvindt, is nu al bekend dat Karlien Huiskes, sportvrouw van het jaar in Oldenzaal is. Zij is de enige genomineerde in de categorie Sportvrouw. Karlien werd wereldkampioen kettlebell op het onderdeel longcycle en werd tweede bij de biathlon.

4 januari