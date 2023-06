Alfons en Loes nemen afscheid van hun café-restaurant Ten Dam in Tilligte: ‘Het deed pijn, nog steeds wel’

In hun huis achter het voormalige café-restaurant Ten Dam zitten Alfons (72) en Loes (66) aan de keukentafel. In geuren en kleuren wordt er verteld over het ontstaan van de horecagelegenheid. „In 1943 nam mijn vader Jan de boerderij en de tapperij over van mijn oom en tante, Everhardus, Evert, Beijerink en Geertruida Slinge”, zegt hij. „Al mocht het de naam café nauwelijks dragen. Je kon er jenever krijgen, bier was er nauwelijks.”

In de loop der jaren verbouwde Jan het café regelmatig. Een dansvloertje zorgde meteen voor meer bezoekers. Alfons: „Ik weet dat er destijds een vergunning werd afgegeven voor maximaal 240 bezoekers. Nou, die waren er ook hoor. Er werd goed geteld en een groot aantal mensen werd teleurgesteld. Er werd in die tijd, het zal in 1954 of 1955 zijn geweest, streng gecontroleerd of je niet meer mensen naar binnen liet. Maar ze braken de tralies voor de wc-raampjes er gewoon af, er was geen houden aan. Iedereen wilde naar binnen.”