Anita bleef altijd 12, maar is 45 jaar na haar dood voor broer Raymond ‘dichterbij dan ooit’

Wheels and Wings gaat de lucht in met zieke kinderen op Twente airport: ‘Voor een lach die zelf met spons niet verdwijnt’

Ze zijn voor even hoogvliegers; twintig zieke of gehandicapte kinderen die op zaterdag 10 juni op Twente Airport met het vliegtuig het luchtruim kiezen tijdens Wheels and Wings op en rond het vliegveldterrein. „Even de zorgen van alledag vergeten, dat is wat we willen voor de kinderen.”