Auto's botsen frontaal op elkaar in Deurningen: één persoon gewond naar ziekenhuis

Ruzie in keet leidt tot steekpar­tij tussen jeugd in Rossum: ‘Het liep volledig uit de klauwen’

Een jongen uit Rossum is volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan een poging doodslag. Vorig jaar kwamen drie jongeren naar zijn huis om verhaal te halen na ruzie in de keet. Tijdens de daaropvolgende vechtpartij werd een 17-jarige in zijn buik gestoken. De verdachte zou de enige met een mes zijn, maar ontkende alles. „Ik weet 100 procent zeker dat ik niet heb gestoken.”