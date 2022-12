Beste lezer, durf te schrijven, we zijn benieuwd naar uw mening

Vluchtelin­gen verblijven langer op Aloysiuslo­ca­tie in Losser: ‘Groep heeft hier zijn draai gevonden’

LOSSER - De crisisnoodopvang in de Aloysiuslocatie in Losser is verlengd tot 1 april 2023. Dit heeft alles te maken met het annuleren van de tijdelijke opvang van vluchtelingen in de voormalig bedrijfshal van Kuipers in Noord Deurningen.

22 december