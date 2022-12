Bestuur 't Trefpunt Weerselo zit zonder voorzitter: 'Iedereen gevraagd, niemand wil’

Auto rijdt tegen medisch centrum in Hengelose wijk Slangen­beek, omgeving afgezet

HENGELO - Een personenauto is donderdag aan het eind van de middag door nog onbekende oorzaak tegen het Medisch Centrum Slangenbeek aan de Straatsburg in Hengelo gereden. Twee personen zijn gewond geraakt, waarvan er één naar het ziekenhuis is overgebracht.

17:53