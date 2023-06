Bewolkte dag in Dinkelland

Laatste woord nog niet gezegd over ambitie van twintig hectare aan zonnevel­den in Oldenzaal: ‘Is niet realis­tisch’

Nu in Oldenzaal geen grote windturbines geplaatst mogen worden, zet de gemeente fors in op de opwekking van zonne-energie. De komende vijf jaar moet er 20 hectare zonnevelden worden aangelegd, maar daar is het laatste woord nog niet over gezegd.