Bewoners Denekamper Achterveld schrikken van plan voor windmolens: ‘Dat moeten we hier niet willen’

In de slotfase van de competitie heeft Reutum juist alles te verliezen: ‘We hebben onszelf in deze positie gemanoeu­vreerd’

Halverwege het seizoen stond Reutum keurig in de middenmoot, maar inmiddels is de dorpsclub in zwaar weer terechtgekomen. De ploeg van trainer Peter Bokma moet alle zeilen bijzetten om degradatie naar de derde klasse te voorkomen. In Reutum is het één voor twaalf.