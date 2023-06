Bezoekers zwembad in Ootmarsum teleurgesteld, opeens zijn de glijbanen dicht: ‘Veiligheid boven alles’

Het is een wat troosteloos gezicht. Een gedeelte van de ligweide, het beachvolleybalveld én de glijbanen van Zwembad De Kuiperberg in Ootmarsum zijn alweer een tijdje afgezet met rood-witte linten. De ‘daders’ zijn drie reusachtig grote zilveresdoorns, die in slechte conditie zijn.

Een verkoelende duik, van de glijbanen of een potje volleybal op het beachveld; voor velen is een bezoek aan het zwembad op de Kuiperberg een lekker dagje uit. Maar dat de glijbanen, het volleybalveld en een gedeelte van de ligweide zijn afgesloten, zorgt voor gemor in Ootmarsum.

Ik heb er alle begrip voor dat mensen klagen, maar veiligheid gaat voor alles Hanneke ter Brugge, manager zwembad

Dat er maatregelen nodig zijn, heeft te maken met het feit dat er vorig jaar van een boom een grote tak is afgebroken. In het najaar van 2022 is er onderzoek gedaan om duidelijk te krijgen wat er moet gebeuren om de veiligheid van de bezoekers niet in gevaar te brengen. Het advies was flink snoeien en bomen verstevigen met kroonankers.

Waar snoeiwerkzaamheden normaal in de winter worden gedaan, is dit bij zilveresdoorns niet mogelijk. Deze gaan namelijk bloeden uit de snoeiwonden. „Daarom zouden de werkzaamheden samenvallen met het zwemseizoen”, vertelt Hanneke ter Brugge, manager van het zwembad. Maar in de winter is een van de bomen gaan scheuren.