Boer Johan Brunnekreef (100) uit Saasveld en de eeuwige kringloop van het leven: ‘Wat wie vrogger deed’n was zo gek nog nich’

Denekampse renner Jelle Johannink heerst in kletsnatte editie Ronde van de Vijver

Op Jelle Johannink stond zaterdag geen maat in de Ronde van de Vijver. De 26-jarige renner uit Denekamp kwam solo over de streep in een kletsnatte editie rondom de Hengelose Tuindorpvijver. De coureur van de formatie A Bloc is met zijn zege tevens de eerste leider in het klassement van de Viro Criterium Cup.