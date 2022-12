Bryan Ruiz had weer even het shirt van FC Twente aan

„Voor Bryan is het prachtig dat hij zaterdag voor beide clubs (Alajuelense) die hij lief heeft in actie gaat komen”, zegt FC Twente-trainer Ron Jans. „Het zal ook voor de spelers speciaal zijn om Bryan weer in het shirt van Twente te zien. Toen we het verzoek kregen of Bryan ook een deel bij ons mee kon doen wilden we daar uiteraard graag aan meewerken. Om alvast te wennen traint hij woensdagmiddag mee.”