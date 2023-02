Buurtbewoners in de aanval tegen milieustraat aan Brandlichterweg in Denekamp: ‘Gemeente laat ons vallen als een baksteen’

Loonwerkersbedrijf W&B breidde in 2021 uit met een milieustraat waar particulieren en bedrijven per dag 50 ton afval kunnen brengen. „Er is geen omgevingsvergunning verleend door de gemeente. En er is geen natuurbeschermingsvergunning voor de stikstof. Net als bij Schiphol”, vertelt Marcel Middelkamp, de adviseur van de buurtbewoners. Volgens hem is die vergunning nodig vanwege de toename van stikstof op Natura 2000-gebieden in Dinkelland.