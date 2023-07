Chantal uit Denekamp en Else zijn ‘niermaatjes’ voor het leven: ‘Zoveel geluk voor mij ineens, hoe kan het bestaan!’

Met foto's Noodweer dompertje op slotdag van Zomerfesti­val Denekamp, maar het feest ging door en de eerste schutters­ko­nin­gen zijn bekend

Het was even schakelen voor de organisatie van het Zomerfestival in Denekamp. Zondagmiddag moesten er zwembadjes op het terrein worden geplaatst ter verkoeling van de bezoekers. Uren later was er crisisoverleg om te kijken of het avondprogramma kon doorgaan. Om 17.00 uur ging het licht op groen.