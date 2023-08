Christel (57) en Naomi (28) hoefden niet lang na te denken over buitenkansje voor Het Hofpand in Denekamp

Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat Christel Nijboer (57) en dochter Naomi Bos (28) begonnen met Het Hofpand - Mode in hartje Denekamp. En het is tijd voor een eerste uitbreiding op de plek waar in het verleden Juwelier Hofland zat. „Daar gaan we ons richten op jongere meiden.”