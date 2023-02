Christie uit Ootmarsum fotografeert het ‘echte leven’: ‘Ik was niet tevreden over geposeerde foto’s’

Daders gruwelijke mishande­ling Enschede filmden hun eigen geweld: ‘Je bloedt helemaal dood jongen!’

In de vroege ochtenduren van 14 augustus vorig jaar werd een jonge Enschedeër gruwelijk in elkaar geslagen op de Klokkenplas in zijn woonplaats. Het slachtoffer werd ook nog eens vernederd. Beide daders urineerden over hem heen. De beelden van dat alles werden via Snapchat met de rest van de wereld gedeeld.