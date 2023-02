De moeilijke jaren zijn achter de rug: volleybalsters Devoko voelen zich thuis in topdivisie

Bekendste dichtgetim­mer­de huis in Enschede na twintig jaar leegstand in ere hersteld

ENSCHEDE Het is misschien wel het bekendste dichtgetimmerde huis in Enschede. Na twintig jaar leegstand wordt de villa op de hoek van de Volksparksingel en de Tweede Emmastraat in ere hersteld.

10:00