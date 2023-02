Denekampse Marieke pakte Olympisch zilver en vierde feest in Holland Heineken House: ‘Als je ‘Scheveningen’ kon zeggen, mocht je naar binnen’

Het begon allemaal bij studentenroeivereniging A.U.S.R. Orca, waar Westerhof ‘haar conditie voor het zwemmen bij wilde houden’. Maar de bezoekjes aan Denekamp werden al snel minder. Een paar maanden nadat Westerhof met haar studie was begonnen, zat ze iedere dag in de roeiboot. „We trainden ook in het weekend. Ik vond het zó tof. Maar het was niet te combineren met het zwemmen.”

De onbevangenheid, het ‘nieuwe’, op kamers wonen en een sport die ze totaal niet kende: het kwam allemaal samen voor Westerhof en ze dook er vol enthousiasme in. „En ik heb het bij Orca echt getroffen. We zaten met negen vrouwen in de boot en iedereen ging helemaal tot het gaatje.” Dat ze talent had, werd haar al snel verteld. Zelf had ze het eerst helemaal niet door. „Ik dacht dat mijn voorsprong op de rest kwam door het zwemmen, ik had een goede conditie.”