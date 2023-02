Deurningen organiseert carnaval voor mensen met een beperking: Jannes zet de boel op z'n kop

update - MET VIDEO Gewonde bij brand in zorgboerde­rij Delden, complex ontruimd

Bij een brand in een appartement van een zorgboerderij van Ambiq in Delden is in de nacht van donderdag op vrijdag één persoon gewond geraakt. Brandweer Twente rukte groots uit en wist het vuur onder controle te krijgen. Het volledige complex werd ontruimd.