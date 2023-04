Dinkelland hield onterecht boer tegen die varkensbedrijf in Weerselo wilde, varkenshouder krijgt geld van gemeente

Het is de spreekwoordelijke Twentse nuchterheid die het gesprek leidt. Vader Harrie en zoon Mark, allebei van de maatschap Munsterhuis, halen hun schouders op.



„Hoeveel geld ermee is gemoeid? We moeten nog iemand vinden die voor ons de kwestie afwikkelt en onze kosten berekent. Het gaat wat ons betreft om de kosten die we reeds gemaakt hebben voor de verhuizing, en om inkomstenderving, want anders hadden we daar nu al enkele jaren gedraaid. We zullen we zien hoeveel het is.”