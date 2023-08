Dinkelland loopt flink achter met huisvesten statushouders en dat roept vragen op: ‘Hoe gaan we dit realiseren?’

Politie Twente zocht bij het verkeerde viaduct naar slachtof­fer en mannen die haar bekogelden

De politie Twente is vorige week in de nacht van woensdag op donderdag wel degelijk snel uitgerukt naar de snelweg A1 na meldingen over personen die voorwerpen van een viaduct op auto's gooiden. Dat ze niets en niemand aantroffen, komt omdat ze bij de verkeerde brug hebben gekeken.