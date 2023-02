Dinkellandse politiek overvallen door haast Mijande Wonen met flexwoningen in Weerselo: ‘Omwonenden voelen zich overvallen’

Uitslagen en verslagen handbal: DSVD in eigen huis onderuit, ook nederlagen voor ZVBB'21 en De Tukkers

Handbal - DSVD ging zaterdagavond in eigen huis onderuit tegen V&L (31-37). Halverwege bedroeg de achterstand al negen punten. Die schade kon in de tweede helft niet meer worden gerepareerd. Een niveau lager, in de eerste divisie, verloren ook ZVBB'21 en De Tukkers. ZVBB'21 verloor op bezoek bij ZAP (21-19), De Tukkers ging onderuit bij Westsite (31-21).