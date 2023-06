Dit driedaagse vrouwenfestival zoekt nieuwe plek in Twente: 'Wie kan helpen?’

Enorme bijensterf­te in de regio: hoe lang houdt de Twentse imker nog vol?

Bijna 30 procent van de Overijsselse bijenvolken legde afgelopen winter het loodje. Meer dan het landelijk gemiddelde en het hoogste percentage sinds 2010. In Almelo is zelfs sprake van 35 procent. Wat is er aan de hand? Het insect wordt vanuit allerlei hoeken bedreigd.