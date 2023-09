Drugshandel in Dinkelland daalt tegen de landelijke trend in

Met foto's en video Van New York naar Oldenzaal, tennisfans zien Tsjechisch superta­lent indruk maken: ‘Kan een hele grote worden’

Hoe groot kan het contrast zijn. Een weekje geleden speelde ze nog in de Amerikaanse megastad New York, donderdagochtend stond ze voor de eerste keer op de baan bij OLTC Ready in Oldenzaal. Het was even schakelen voor het Tsjechische tennistalent Brenda Fruhvirtova (16).