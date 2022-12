Er is een winnaar! Typisch Twentse geveltekens markeren de binnengracht in het centrum van Enschede

De gemeente wil de smalle goten die nu door de stad liggen vervangen door bredere afgedekte goten en schreef een ontwerpwedstrijd uit. Uit alle inzendingen selecteerde een jury drie ontwerpen gekozen waar op gestemd kon worden. 326 Enschedeërs deden dat. Van hen koos de helft voor de geveltekens. Zij konden stemmen op de site Stem van Enschede, en konden daar een reactie achterlaten.

Oude symboliek

Dat deed onder anderen Steve Veenstra: „Fantastisch ontwerp, past bij ons mooie Enschede.” Een stemmer die zich Liese noemt regeert met een advies: „Een mooi ontwerp, vooral ook vanwege de symboliek. Ik zou het nog mooier vinden als de verhouding van de uitsnede tot de plaat anders was. Dus grotere uitsnedes. Denk ook dat het dan beter functioneert als goot.” ‘Kever’ vindt het mooi, een oude symboliek in een modern ontwerp. Het sluit volgens hem of haar goed aan bij waar Enschede voor staat.

Dat is ook wat de 37-jarige ontwerper Rio voor ogen had. „Een hart, omdat we van Enschede houden, een donderbezem om onheil te weren, het slaghek als symbool van Enschede, het zonnewiel als teken van leven en geluk en een boek vanwege de mooie teksten van Willem Wilmink.”

Grachten in de binnenstad

De stadsgoot geeft de loop van de vroegere binnen- en buitengracht aan. Dit gekozen ontwerp is voor de 920 meter lange binnengracht. Er waren kwalitatief te weinig geschikte inzendingen om voor beide ringen in de binnenstad een ontwerp te kiezen.

Kunstenaars vroegen zich eerder af waarom de opdracht niet aan hen was gegund. Maar de gemeente zegt juist van alle Enschedeërs te willen weten wat ze daar zien. „Voor allebei valt iets te zeggen, maar dan zou je toch andersoortige inzendingenkrijgen. We wilden juist graag alle Enschedeërs aanspreken.”

Niet zo glad

Onderzoek moet uitwijzen of alle geveltekens gestanst of gelaserd kunnen worden, en er niet iets los laat en eruit valt. Na dit onderzoek gaat de gemeente op zoek naar leveranciers. „Er zijn wat leveringsproblemen van dit staal.” Zo glad als de huidige gootjes wordt het niet. „Het wordt gemaakt van cortenstaal. Dit staal heeft een ruw oppervlakte en wordt niet glad bij nat weer,” aldus de gemeente.

We kunnen deze goten pas over ruim een jaar in de binnenstad zien. Het wordt in fases aangelegd, te beginnen in de Haverstraatpassage, waar op dat moment de riolering wordt vervangen.