Esther (54) uit Oldenzaal heeft geen moment spijt van verhuizing naar Oostenrijk: ‘Was wel klaar in Nederland’

Die Grenze in Denekamp en Overdinkel overspoeld door Duitsers, op zoek naar medicijnen voor hun zieke kinderen

DENEKAMP - Duitsers komen massaal naar drogist Die Grenze in Denekamp en Overdinkel om medicijnen voor hun zieke kinderen in te slaan. In Duitsland is er een schreeuwend tekort aan onder meer zetpillen en vloeibare paracetamol. „Wij hebben meer dan genoeg, hier geen lege schappen.”

23 december