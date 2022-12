FC Twente en Alajuelense gaan intensiever samenwerken

Vijf vragen aan Organisa­tie zet noodgedwon­gen streep door middag voor eenzame mensen bij De Bond in Oldenzaal: ‘Erg jammer’

OLDENZAAL - Niemand mag met Kerstmis alleen zijn. Dat was de gedachte achter de Boeskool Kerstspecial die voor zondag 25 december gepland stond in Stadstheater De Bond in Oldenzaal. Door de bijeenkomst gaat echter een streep: volgens medeorganisator René Grouve (66) is er te weinig animo.

21 december