Feestelijk Denekamp waant zich in Efteling tijdens carnavalsoptocht

LEVENSLOOP Janine (69) weet dat het koude water helpt tegen de winterdip, maar zelf waagt ze zich er niet aan

Zwemmen bij winterse temperaturen is gezond, zo wil het verhaal. In het Tuindorpbad in Hengelo wagen onbevreesde mannen en vrouwen zich aan het koude water. Janine (69) houdt toezicht, ze gaat pas weer als het voorjaar is.