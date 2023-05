Feestzalen zijn nu groepsaccommodaties bij Het Everloo in Rossum ‘en dat loopt als een trein’

De populair­ste ‘er-op-uit-dag’ van Noord­oost-Twen­te: Onder meer hier kun je op Hemel­vaarts­dag terecht

Het is zonder twijfel de populairste ‘er-op-uit-dag’ in Noordoost-Twente: Hemelvaartsdag. Met name Dinkelland staat bol van de activiteiten. Van een kofferbakverkoop tot het festival Gekkenwerk, van een kinderspringkussen tot de Hemelse Dag en alles wat er tussen in zit. Een overzicht: