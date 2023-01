Fietsendief met 'verstand van zaken' slaat slag tijdens avond vol carnavalsgeweld in Denekamp: 'Laat het waarschuwing zijn voor anderen'

De drones vliegen je om de oren bij IKC Magenta in Delden: ‘Een goede voorberei­ding op de toekomst’

DELDEN – Voor de kinderen van IKC Magenta in Delden is het inmiddels de normaalste zaak van de wereld en ook directeur Mariël van Loenen kijkt er niet meer van op als een drone langs haar kantoor vliegt. De scholieren in Delden werken al jaren met 3D-printers en robots in het kader van de digitale geletterdheid en nu zijn drones aan dat rijtje toegevoegd.

11:32