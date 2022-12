Fitzone uit De Lutte opent tweede vestiging in Denekamp: kledingrekken maken plaats voor fitnessapparaten

Om die openingsdatum te halen moet er volgende maand flink worden gewerkt. „We krijgen de sleutels pas in januari en hebben ongeveer twee weken om alle toestellen te plaatsen en het pand in te richten. Maar dat lukt”, zegt Marije Vloothuis (30). Zij is manager van de Fitzone-vestiging aan de Ambachtstraat in De Lutte. Vloothuis ondersteunt haar nieuwe collega Jelle Hoekstra (28) uit Borne die manager wordt van de vestiging in Denekamp.