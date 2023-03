Flinke opkomst: Dinkelland zit even krap met de stembiljetten

Verkiezingen Gebaren­tolk paraat in ‘bijzonder’ Lossers stembureau, maar niemand meldt zich

Het is een primeur in Losser. In het stembureau aan de Lutterstraat is een gebarentolk aanwezig. Ook stemmallen en audio-ondersteuning staan paraat. Aan alles is gedacht, zodat iedereen de kans krijgt zelfstandig te stemmen. Maar halverwege de dag heeft nog niemand gebruikgemaakt van de voorzieningen.