Frans Peters was buschauffeur én buutreedner in Ootmarsum: ‘Hij oefende zijn buut ’s avonds in de laatste bus’

Hij heeft in de aanpalende Mariakapel eerst een kaarsje aangestoken voor zijn moeder. „Zij wordt zondag 86 jaar.” Na zijn dagelijkse wandeling loopt Rob Peters (58) deze koude ochtend als vanzelfsprekend even over het kerkhof naar het graf van zijn vader. „Dat doe ik zo zeker twee keer per week alleen. Zondags ga ik altijd samen met mijn moeder. Dat doen we al vanaf het begin. Heel bewust, want we willen hem zeker niet vergeten.”