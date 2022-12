Geluk is nooit gewoon geweest, maar de Tukker die een telefoontje eindigt met ‘kalm an’ komt in de buurt

Laten we eerlijk zijn, hier in Twente. We werden aangenaam verrast, als we al niet verbaasd waren, door het bericht van eind oktober dat de mensen in de oostelijke streek gelukkiger zijn dan de Nederlanders elders. Huh, is dat zo, ja? Zijn de leefomstandigheden hier echt beter dan elders?