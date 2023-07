Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Dinkelland vandaag

Scholenfu­sie in Overdinkel ketst toch nog af; teleurstel­ling groot

De nieuwe ingang voor de Brede School Overdinkel in kulturhus ’t Trefhuus was al ingemeten, er zijn lokalen beschikbaar voor de leerlingen en de andere school in ’t Trefhuus, Het Kompas, zag de fusie graag gebeuren. En toch komt de Brede School niet naar ’t Trefhuus en blijft ze zitten waar ze nu zit, aan de Dominee Pasmastraat in Overdinkel.