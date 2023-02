Gerjan Heerkes vertrekt na vijf seizoenen bij Wevo’70

Ronald uit Denekamp vindt nieuwe paddenstoe­len, uniek voor Nederland én Europa

DENEKAMP - In Twente zijn twee nieuwe paddenstoelen gevonden, waarvan het bestaan in Nederland tot nog toe onbekend was. Ook in Europa komen ze zelden voor. Ontdekker van de vondsten is Ronald Morsink uit Denekamp. „Ik wist direct dat dit bijzonder was.”

30 januari