Gravin Joyce maakt trio EL Casanova Denekamp compleet

Tafelten­nis: eervol verlies Blauw-Wit bij rentree in tweede divisie, Entac tevreden met remise

Blauw-Wit heeft de rentree in de tweede divisie niet op kunnen sieren met een zege. De Almelose ploeg verloor met 8-2 in Assen. Entac begon de voorjaarscompetitie in de derde divisie met een remise: 5-5.

11:57