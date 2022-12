Grolsch, N18, windmolens en ook nog modelvliegclub: Boekelo vraagt bezwarencommissie om oordeel

Geruchten bevestigd: Hema in Delden verhuist naar ander pand (met meer parkeer­plek!)

DELDEN - De HEMA in Delden verhuist volgend jaar naar het pand aan de Langestraat waar voorheen de Rabobank was gevestigd. Geruchten over de verhuizing gingen de afgelopen weken al door Delden en filiaalmanager Joelle Schuitert heeft dit nu bevestigd.

