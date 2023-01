Handbal: Verschil van mening tussen bestuur DSVD en trainer-coaches, Majoor en Oude Voshaar vertrekken na dit seizoen

Kampioenen van weleer Herman Snoeijink (71) uit Denekamp won van Hennie Kuiper vlak voor Olympische triomf in München: ‘Vol adrenaline’

DENEKAMP - Met 365 overwinningen staat hij op eenzame hoogte in Nederland. Herman Snoeijink (71) uit Denekamp maakte in het verleden naam als beste amateurwielrenner van het land. Hij kon zich meten met de besten en wist zelfs Hennie Kuiper vlak voor diens olympische triomf in München nog te verslaan. „ Ik was zó kwaad, zat vol adrenaline.”

