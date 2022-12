Hangt er nog een warme kinderjas in de kast? Breng hem even langs in Enschede, want Oekraïense vluchtelingen zijn er blij mee

De kledingbank waar Oekraïense vluchtelingen iets mogen uitzoeken, is in de Thomaskerk. Het is een geïmproviseerde winkel. Een handige vrijwilliger heeft wat kleedkamers in elkaar geknutseld, er staat een kerstboom en een kast met wat speelgoed. Verder staan er vooral kledingrekken. De vraag is groot, want het is koud. Maar het aanbod is mager. Met name voor kinderen is er nooit genoeg, zegt coördinator Hannie ter Horst. „Eigenlijk hebben we al sinds oktober een groot gebrek aan warme kleren.”

Te weinig kinderjassen

In één rekje hangen de winterjassen voor kinderen. In elke kindermaat zijn er ongeveer drie, en sommige zijn niet eens gevoerd. „Gezinnen komen in Nederland aan met een koffertje, soms met helemaal niks. Kinderen hebben alles nodig. Een warme jas, maar ook mutsen, wanten, winterschoenen.”

Wie er thuis nog iets in de kast heeft hangen dat niemand meer draagt, is dus erg welkom in de Thomaskerk. Deze laatste zaterdag voor kerst, 17 december, kan er nog kleding worden gebracht. Niet alleen kinderkleding, ook herenkleding is welkom. Het wordt in dank aangenomen en direct opgehangen. „Alles wat wordt gebracht, is binnen twee weken weer weg. Het gaat heel hard”, zegt Ter Horst.

Luiers en maandverband

Wat de vluchtelingen ook goed kunnen gebruiken, is spullen voor persoonlijke hygiëne. Luiers, maandverband en tampons. Maar ook zeep en tandpasta. „In het begin, toen de vluchtelingen kwamen, kregen we nog heel veel van drogisterijen enzo”, zegt Ter Horst. „Maar dat droogt allemaal op. Ook spullen die mensen brachten. Ze kwamen in het begin met bakken en aanhangers vol, we moesten het met man en macht uitpakken en uitzoeken. Maar dat is allemaal minder geworden.”

Er een beetje leuk uitzien

Wat ook welkom is, is sieraden en make-up. Dat klinkt misschien niet als een eerste levensbehoefte, maar het is wel heel begrijpelijk, zegt vrijwilligster Joke Blaauwgeers. „Binnenkort is het kerst en met name vrouwen willen er ook wel een beetje leuk uitzien. Dan ben je in gedachten toch even met iets anders bezig dan die vreselijke dingen. Make-up is zo weg, dus daar zijn we ook blij mee. Geen gebruikte natuurlijk, maar soms doneren mensen wat nieuwe dingen voor 10 euro ofzo. En schoudertassen, die zijn ook welkom.”

Kleding en andere spullen kunnen deze zaterdag 17 december gebracht worden, tussen 12.00 en 16.00 uur, naar de Thomaskerk aan de Thomas de Keyserstraat 20. Wie spullen heeft maar het niet kan brengen, kan contact opnemen met Hannie ter Horst, 06 - 2189 5020.