Het loopt storm bij SnowiseSports in Deurningen: ‘Een extra locatie? Nee, dat doen we niet’

In deze rubriek staan we stil bij begraafplaatsen in Noordoost-Twente en de mensen die ze bezoeken. In aflevering 4 zijn we op het katholieke kerkhof bij de Plechelmuskerk in Rossum. Annie Meenhuis (92) is bij het graf van haar eerste, doodgeboren kindje. „Straks zijn we eindelijk weer samen.”