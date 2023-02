Het ziet er goed uit voor het ‘nieuwe’ Thijplein in Rossum; gemeente lijkt bereid de knip te trekken

De herinrichting van het plein voor de kerk in Rossum kost in totaal ruim 500.000 euro. Van dat bedrag heeft Rossum zelf een kleine drie ton opgebracht, via het aanvragen van subsidies en acties in het dorp. Het college stelt de gemeenteraad nu voor de ontbrekende twee ton beschikbaar te stellen, zodat Rossum kan beginnen met de herinrichting van het plein. Dinsdag praat de commissie economie over het voorstel, in maart neemt de gemeenteraad een besluit.