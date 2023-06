Hij was uniformontwerper, maar het liefst zocht Ben uit Denekamp naar ijsvogeltjes bij het kanaal

Uitslagen en verslagen hockey: zenuwen nemen de overhand bij vrouwen EHV in cruciale wedstrijd

De één-na-laatste wedstrijden van het hockeyseizoen 2023 zijn gespeeld. De vrouwen van EHV moesten een bittere pil slikken, nadat ze verloren tegen Deventer. Winst was nodig voor het kampioenschap, maar er is nog kans. De vrouwen van Almelo wonnen tegen de verwachtingen in, waardoor degradatie nog geen feit is. De mannen van Almelo speelden sterk tegen de koploper, maar in de slotfase wist Arnhem ze toch te verrassen.