Hongerige wandelaars staan in de ‘file’ voor een verse pannenkoek tijdens de Twentse Midvastenloop

Aan de opzet van de eerste Midvastenloop is niets veranderd. Door een zo groot mogelijk deel van de 40 kilometer lange route te lopen zamelen de deelnemers geld in voor een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar het straatkinderenproject van frater Hans Wennekes in Lodwar in Kenia. Nieuw is wel het vertrekpunt, waar de wandelaars tussen 07.00 en 09.00 uur aan hun mars beginnen. Ze vertrekken dit keer niet vanaf de vertrouwde blokhut aan de Tramweg.