Ideaal wandelweer voor de Midvastenloop in Rossum, maar de jeugd laat het afweten

Aan het weer lag het niet. Want niet eerder zal de Midvastenloop betere weersomstandigheden hebben gehad dan deze zaterdag. Maar waarom er dan relatief weinig kinderen aan mee deden, was de vraag aan de organisatie.

,,Het probleem zit hem voor een groot deel in het gebrek aan medewerking van de basisscholen”, legt PR-man Wim Gaalman de vinger op de zere plek. ,,Voorheen werkten de scholen wel mee in het activeren van de kinderen. De Veldkampschool uit Denekamp deed altijd massaal mee. Dit jaar waren er zegge en schrijve 14 kinderen van de Denekampse basisscholen. Volgend jaar gaan we ons meer op de scholen richten.”

170 lopers en een opbrengst van 15.000 euro

Maar het mocht niet echt de pret drukken na afloop in het Rossumse kulturhus. Terwijl de lopers achter elkaar binnenkomen, maken Gaalman en penningmeester Wim Olde Kalter de eerste balans op. Een deelname van 750 lopers en een totaal opbrengst van 15.000 euro. Dat is minder dan de bij laatste Midvastenloop vóór de Corona in 2019. ,,Maar verhoudingsgewijs mogen we zeker niet mopperen. Integendeel, als we in ogenschouw nemen dat ook bij talloze andere evenementen de animo minder is ná de Corona, dan zijn we dik tevreden.”

Stemming erin

Niet alleen het weer was goed maar ook de stemming zat er al meteen in na de start op de vroege ochtend in Rossum. De deelnemers waren goedgemutst omdat het eindelijk weer mocht. De 41e Midvastenloop leidde over het vertrouwde parcours van Rossum via Denekamp, Ootmarsum en Weerselo en weer terug naar De CoCer.

Henny Borggreve (79) uit Rossum neemt in ‘t Trefpunt in Weerselo nog eerst een kop koffie voor hij aan de laatste 5 kilometer begint. Het is hem niet aan te zien dat hij er al 35 kilometer op heeft zitten. Lachend: ,,Dit is een mooie training voor de Vierdaagse van Nijmegen.”

