In een van de (k)oudste straatjes van Twente houden kruiken en dekens Thea (65) warm: ‘Ik kán me niet scheel betalen’

Hengelose kunstenaar Ridvan Tekir worstelt met zijn Turkse roots: ‘Ze willen dat ik het de volgende keer anders doe’

HENGELO - Zijn ouders zagen er niets in dat hij kunstenaar zou worden, maar Ridvan Tekir (28) volgde zijn hart. Nu exposeert hij in de bibliotheek aan de Beursstraat met kleurrijk, expressief werk. „Na een turbulente jeugd heb ik eindelijk mijn weg kunnen vinden in de kunst.”

15 december