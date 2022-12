Inrichting van De Bergvennen tot Natura 2000-gebied zo goed als klaar: ‘Zonder deze maatregelen zag het er slecht uit’

Je bent een rund als je thuis met 400 kilo vuurwerk stunt

Zouden ze ooit een vermoeden hebben gehad van de criminele praktijken van die mensen verderop in de straat? De buren van de Oldenzalers bij wie deze week honderden kilo’s illegaal, mogelijk zeer zwaar vuurwerk in de woning werd aangetroffen. Meer dan genoeg om onvoorstelbaar veel schade en leed te veroorzaken in de straat.

24 december