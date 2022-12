Jeroen (52) uit Denekamp traint en William (52) uit Oldenzaal begeleidt jonge zwemtalenten op weg naar de top

De ommuurde joodse begraaf­plaats in Oldenzaal, je rijdt er zo aan voorbij. Maar dat verandert, met kijkgaten in de muur

OLDENZAAL - De ommuurde joodse begraafplaats aan de Lyceumstraat in Oldenzaal. Een mysterieuze plaats wellicht, omdat we er weinig van afweten. Maar daar komt verandering in, dankzij de StadsID van Martin Meijerink en wijlen Herman van den Toorn. Wat het meest opvalt daarbij? Kijkgaten in de muur.

